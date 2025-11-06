Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un ejemplar de «Reconciliación», las memorias del rey emérito Juan Carlos I. EFE

La libertad de un rey

En diagonal ·

Un hombre que hace el paripé familiar de Domingo de Resurreccción en Palma y a continuación se va a Botswana a sus cosas cazadoras y amatorias a lo mejor un poco libre sí es

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:20

Comenta

Decir de alguien que es rico o guapo puede ser objetivo. Pero siempre será más o menos rico que alguien o más o menos guapo ... que alguien. En sus memorias, Don Juan Carlos dice que no ha sido libre. «He dado la libertad a los españoles, instaurando la democracia, pero jamás me he podido beneficiar de esta libertad. Ahora que mi hijo me ha dado la espalda por deber, que los que decían ser amigos han desaparecido, me he dado cuenta que jamás he sido libre».

