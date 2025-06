El amor no se podrá prohibir, pero la libertad ya te digo yo que sí

Comenta Compartir

La libertad y el amor no se pueden prohibir. Esa fue la consigna en la Marcha del Orgullo en Budapest que desafió a Orban. Hombre, ... el amor no se podrá prohibir, pero la libertad ya te digo yo que sí. Sin Estado de derecho no hay democracia. Este era el lema de los jueces y fiscales que se concentraron ayer en defensa de la independencia del Poder Judicial. Hoy, defendieron, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas del poder ejecutivo. Por la nueva ley de acceso a la carrera y la reforma del Estatuto fiscal. Se pretende dar a los fiscales el mando de la policía judicial y la investigación de los delitos, hasta ahora en manos de los jueces. Callarse ante la tiranía o ante el intento de tiranía sería abandonarse ante el poder. Sería la sumisión a la tiranía. Puede que en Japón tengan ese proverbio zen de «Déjate envolver por lo que es largo». Todo pasará. Pero a veces eso largo que nos envuelve es una boa constríctor.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión