En diagonal

José Luis y Glenda

Rosa Belmonte

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:17

Ados días de la muerte de Margaret Thatcher, la diputada Glenda Jackson lamentó en la Cámara de los Comunes que sus políticas habían causado un « ... daño social, económico y espiritual de lo más atroz» en el Reino Unido. En el parlamento la abuchearon, pero quizá sus votantes la jalearon. Y cuando digo sus votantes, digo sus votantes, porque en el sistema electoral británico la persona con más votos en cada circunscripción se convierte en diputado y los candidatos del resto de partidos se quedan fuera. La gente realmente votó a Glenda Jackson. Fue diputada laborista por los distritos de Hampstead and Highgate (1992-2010) y Hampstead and Kilburn (2010-2015). Ábalos ha recurrido su encarcelamiento por ausencia de riesgo de fuga, falta de indicios y uso de la prisión para forzarle a un pacto. Y lo mejor, que se viola el derecho de los ciudadanos que le votaron. Pero si aquí votamos una lista aceptando lo que deciden los partidos. ¿Qué derechos?

