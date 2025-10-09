Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En diagonal

Inutilidad y temeridad

Rosa Belmonte

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:48

Comenta

Le preguntan a Óscar López si ha cobrado alguna vez en metálico del PSOE y contesta: «Yo creo que lo más importante es saber que ... la corrupción es el cáncer de la democracia». Y yo creo que el kiwi amarillo está más bueno que el verde. Me recordó López a la madre lotera de una amiga: «La mejor lotería, el trabajo y la economía». Eso después de ganarse muy bien la vida vendiendo décimos. A los políticos no les gustan los periodistas. A los periodistas tampoco les gustan los políticos. Sobre todo, cuando preguntan y ponen el piloto automático de excusas y argumentarios. Tampoco nos vamos a extrañar de que en el Parlamento no se responda a lo que se pregunta. Una sesión de control es un espectáculo, una sucesión de zurriagazos verbales sin gracia y una falta de respeto por las instituciones. El «ánimo, Alberto» parece preludio de la chulería sanchesca que se avecina en la comisión de investigación del Senado. Una inutilidad y una temeridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  2. 2 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  3. 3 Este pueblo de Granada va a tener la tirolina interurbana más grande de Europa
  4. 4

    Tensión en Montefrío por varios robos en cortijos
  5. 5

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  6. 6

    Investigan una presunta agresión sexual de un padre a su hija en Granada
  7. 7 Llegan máquinas expendedoras que te darán dinero si introduces un recipiente
  8. 8

    Queman un coche vinculado a los presuntos autores de los robos en Montefrío
  9. 9 Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada
  10. 10

    La granadina detenida por ir en la flotilla a Gaza es recibida en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Inutilidad y temeridad