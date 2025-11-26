Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manolo Solo da vida a Manuel Gutiérrez Mellado y Álvaro Morte es el presidente Adolfo Suárez en la serie E.C.

Instantes en el caserío

En diagonal ·

En 'Anatomía de un instante' Suárez y Carrillo se ven en una casa de campo. Una reunión secreta mucho antes de la legalización del PCE

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

En 'Anatomía de un instante' Suárez y Carrillo se ven en una casa de campo. Una reunión secreta mucho antes de la legalización del PCE. ... Andamos a la gresca con si es verdad la reunión entre Sánchez y Otegi en un caserío antes de la moción de censura. Lo mantiene Koldo. No sé qué importará que Sánchez diga que no es verdad si lo que ha venido después es que EH Bildu ha sido (y es) el socio más fiable de Sánchez. Y el que menos pide en público porque ya tiene lo que quería. Ser un interlocutor corriente. Y que la señora de Bildu hable en el Congreso como si fuera de Coalición Canaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  2. 2 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  3. 3 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  4. 4 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  5. 5 Entra en una cafetería de Granada, coge un cuchillo y amenaza a un camarero para llevarse el dinero
  6. 6 Clarel llega a Granada con tiendas en Recogidas y el Zaidín y sorpresas de apertura
  7. 7 Un accidente con varios heridos, entre ellos menores, dificulta el tránsito en la GR-30 a la altura de Ogíjares
  8. 8 El asador de Granada que cocina los pollos con leña de encina: «El sabor es muy distinto»
  9. 9 Black Friday en el Embargosalobestia de Granada: así puedes comprar muebles a un euro
  10. 10 La Aemet señala el día en el que volverán las lluvias y la nieve a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Instantes en el caserío

Instantes en el caserío