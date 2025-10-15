Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En diagonal

A gobernar

Rosa Belmonte

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:20

Comenta

Dejen en paz el aborto. Si ya sabemos que es un tema engañifa del Gobierno para atacar al PP y de Ayuso para su propia ... agenda. Otra gran causa falsa. De ola reaccionaria que hay que parar hablan desde el Gobierno. Hombre, ya. Claro que los derechos hay que protegerlos (no digo que el aborto lo sea, pero ahí están las barbas del Tribunal Supremo estadounidense). O las libertades. Porque lo que Francia protege desde el año pasado en su Constitución es el aborto como «libertad garantizada». Pero no parece que en España el aborto esté en riesgo. Feijóo habla de cumplir la ley. Y ya está. Ayuso se ha hecho insumisa de listas de médicos. Una persona a quien los de Vox han gritado abortera en la Asamblea de Madrid. Ojalá en español hubiera dos palabras como en inglés para el aborto provocado ('abortion') y el aborto espontáneo ('miscarriage') porque Ayuso, contando sus tristes vivencias, parece no saberlo. No embarren más y ocúpense de gobernar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  2. 2 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  3. 3

    Comienza la obra que trasladará la Diputación al Centro de Granada
  4. 4 La huelga general deja en Granada cambio de horarios y servicios mínimos en autobuses y metro
  5. 5 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  6. 6 El bar de Granada que defiende el horario de sus trabajadores: «Si todos ponemos de nuestra parte, nos irá mejor»
  7. 7

    La huelga general tiene escaso seguimiento en Educación y apenas incidencia en el transporte de Granada
  8. 8 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  9. 9 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  10. 10 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal A gobernar