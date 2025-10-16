Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid EP

A gobernar

En diagonal ·

Ya sabemos que es un tema engañifa del Gobierno para atacar al PP y de Ayuso para su propia agenda

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:17

Dejen en paz el aborto. Si ya sabemos que es un tema engañifa del Gobierno para atacar al PP y de Ayuso para su propia ... agenda. Otra gran causa falsa. De ola reaccionaria que hay que parar hablan desde el Gobierno. Hombre, ya. Claro que los derechos hay que protegerlos (no digo que el aborto lo sea, pero ahí están las barbas del Tribunal Supremo estadounidense). O las libertades. Porque lo que Francia protege desde el año pasado en su Constitución es el aborto como «libertad garantizada».

