Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En diagonal

Si funciona, por qué no usarlo

Rosa Belmonte

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:45

Comenta

Por un lado, volver a Franco tras dar por amortizada Gaza. Por otro, ofensiva contra el PP para «recuperar el ascensor social». Son las actividades ... del Gobierno más allá de gobernar. Diana Morant tiró de su cuento de siempre. «Soy la primera universitaria de mi familia. Soy nieta de una persona que no sabía leer ni escribir. Mi acceso dependió del sistema público universal». Yo también soy la primera universitaria de mi familia. ¿Y qué? Según ella, el sistema de igualdad de oportunidades que daba la escuela y la universidad pública «se está gripando». Hombre, va cuesta abajo desde la LOGSE, hacedora de asnos, no desde que el PP gobierna en las autonomías. Espera, que la culpa es de las universidades privadas que fomentan Ayuso, Moreno y Guardiola. Y allí estaban todos los ministros que se presentan contra los barones del PP para señalar lo mal que funciona en sus autonomías la educación, la sanidad o la vivienda. Y lo mismo les funciona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  4. 4 Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla
  5. 5

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  6. 6 Este pueblo de Granada va a tener la tirolina interurbana más grande de Europa
  7. 7

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín
  8. 8 Llegan máquinas expendedoras que te darán dinero si introduces un recipiente
  9. 9 Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas
  10. 10 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Si funciona, por qué no usarlo