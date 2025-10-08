Si funciona, por qué no usarlo

Comenta Compartir

Por un lado, volver a Franco tras dar por amortizada Gaza. Por otro, ofensiva contra el PP para «recuperar el ascensor social». Son las actividades ... del Gobierno más allá de gobernar. Diana Morant tiró de su cuento de siempre. «Soy la primera universitaria de mi familia. Soy nieta de una persona que no sabía leer ni escribir. Mi acceso dependió del sistema público universal». Yo también soy la primera universitaria de mi familia. ¿Y qué? Según ella, el sistema de igualdad de oportunidades que daba la escuela y la universidad pública «se está gripando». Hombre, va cuesta abajo desde la LOGSE, hacedora de asnos, no desde que el PP gobierna en las autonomías. Espera, que la culpa es de las universidades privadas que fomentan Ayuso, Moreno y Guardiola. Y allí estaban todos los ministros que se presentan contra los barones del PP para señalar lo mal que funciona en sus autonomías la educación, la sanidad o la vivienda. Y lo mismo les funciona.

