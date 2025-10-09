Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López; la ministra de Sanidad, Mónica García; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. EP

Si funciona, por qué no usarlo

En diagonal ·

Por un lado, volver a Franco tras dar por amortizada Gaza. Por otro, ofensiva contra el PP para «recuperar el ascensor social»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:20

Comenta

Por un lado, volver a Franco tras dar por amortizada Gaza. Por otro, ofensiva contra el PP para «recuperar el ascensor social». Son las actividades ... del Gobierno más allá de gobernar. Diana Morant tiró de su cuento de siempre. «Soy la primera universitaria de mi familia. Soy nieta de una persona que no sabía leer ni escribir. Mi acceso dependió del sistema público universal». Yo también soy la primera universitaria de mi familia. ¿Y qué?

