En diagonal

Hace frío

Rosa Belmonte

Domingo, 30 de noviembre 2025, 22:43

Comenta

En la cárcel hace mucho frío. Al menos en Soto del Real, que Ábalos (alguien en su nombre, alguien en su dedo) lo ha dicho ... en su cuenta de X. Es lo único malo que cuenta de su nuevo hogar. En el templo de Debod, Ayuso dijo que «la verdad siempre triunfa». Como lugar común está a la altura de Sánchez cuando suelta «El tiempo pondrá las cosas en su tiempo». Frases vulgares. Pero peor fue el lema de la concentración: «Efectivamente: ¿Mafia o democracia?». Un espantoso adverbio en mente. Y ese adverbio. Casi mejor un «Pues sí» o 'pozí'. En el otro bando, Pilar Alegría se preguntaba riéndose cuántas manifestaciones llevan ya los populares contra el Ejecutivo. «Siete, ocho, veintitrés, no lo sé». Ojalá hubiera dicho 6-7, como los jóvenes. Eso que no significa nada. Porque el PP podrá ser torpe aprovechando el despeñamiento de esos señores del PSOE que han estado o están en la cárcel, pero en el PSOE hace tanto frío que no dan con las réplicas.

