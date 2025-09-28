Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nacho García

La financiación de zapatillas

En diagonal ·

Eso de que vuelven los zapatos no será el fin de semana y entre los barones del PP que se reunieron en Murcia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:17

He leído que vuelven los zapatos (por encima de las zapatillas). Los zapatos nunca se han ido, aunque nos hayamos abandonado a la comodidad. Ya ... me decía mi tía Justa que se me iban a ensanchar los pies. Aunque hay ensanchamientos y ensanchamientos. He visto los pies de Kathleen Turner en el estreno de 'Los Rose' y me he asustado con ese crecimiento a lo ancho. Eso de que vuelven los zapatos no será el fin de semana y entre los barones del PP que se reunieron en Murcia. Parecían sus pies un anuncio de esos que te cuentan las zapatillas que se llevan.

