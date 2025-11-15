Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En diagonal

No me des tormento

Rosa Belmonte

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:45

Comenta

Muchos llevan de politono 'Paco, Paco, Paco'. Muchos conocen a Encarnita Polo por 'Cachitos'. Yo me acuerdo también por 'Pepa Bandera'. Pepa, no me des ... tormento, Pepa, no me hagas sufrir… Pero qué impresión. La muerte de Encarnita Polo. Porque la dejamos de ver hace poco. Impresión multiplicada por lo que nos cuentan. Estrangulada en la residencia donde vivía por un compañero. En 'La maldición de Eva', Margaret Atwood hace una pequeña investigación en la universidad concluyendo que los hombres tienen miedo de que las mujeres se rían de ellos. Y que si las mujeres se sienten amenazadas por los hombres es porque tienen miedo de que las maten. Los hombres suelen ser más altos, corren más y estrangulan mejor (la reflexión la copian en 'The Fall' para que la diga Gillian Anderson, como si fuera cosa de los guionistas de la serie). Hasta teniendo 85 años. Si es menester, a mí que me lleven a una residencia solo de mujeres, que estrangulan peor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  3. 3 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  4. 4

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  5. 5 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura
  6. 6

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  7. 7 El joven arqueólogo granadino que volvió a la Alpujarra para buscar sus tesoros
  8. 8

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  9. 9 Fallece a los 72 años Pedro Álvarez, alcalde de Motril entre 2004 y 2007
  10. 10 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal No me des tormento