Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El rey emérito Juan Carlos I, a la salida en coche de la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) el pasado mes de septiembre EFE

No dejar entrar al viejo

En diagonal ·

Un, dos, tres golpes hubo el 23-F, según don Juan Carlos

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:11

Comenta

Un, dos, tres golpes hubo el 23-F, según don Juan Carlos. Le Figaro y Le Point publican extractos de sus memorias (salen el 5 ... de noviembre allí). Los tres golpes son los de Tejero, Armada y los políticos franquistas. Cuenta que para el discurso desde la Zarzuela se puso la chaqueta de general, pero no los pantalones. Que sigue (o seguía) los consejos antiedad de Clint Eastwood («no dejar entrar al viejo») y que nada está organizado para su muerte. La única certeza es el pudridero, pero en el Panteón de los Reyes no cabe. Está preparado para las críticas por el libro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  2. 2 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  3. 3 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  4. 4 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  5. 5

    Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas
  6. 6 Estos son los 19 nuevos bomberos que amplían el cuerpo de Granada
  7. 7 Un guardia civil fuera de servicio frustra un intercambio de droga en Calahonda
  8. 8 Interceptan en Granada un camión con 8.000 kilos de hachís camuflados entre pimientos
  9. 9 ¿Qué supermercados y centros comerciales de Granada abren el festivo del 1 de noviembre?
  10. 10 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal No dejar entrar al viejo

No dejar entrar al viejo