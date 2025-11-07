Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sánchez comparece en al comisión del Senado sobre el 'caso Koldo' EP

La culpa es nuestra

En diagonal ·

Ya sabemos qué clase de cochambre es la política española. Solo hay que recordar la comisión de investigación con Pedro Sánchez declarando

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:29

Comenta

Ya sabemos qué clase de cochambre es la política española. Solo hay que recordar la comisión de investigación con Pedro Sánchez declarando. O una sesión ... cualquiera del Congreso. Y no digo que los ciudadanos no seamos también cochambrosos. Moral y políticamente. Como dice Slavoj Zizek, la humanidad está bien, pero el 99% de las personas son idiotas. Tranquilos, que Miriam González (la mujer de Clegg) tiene planes para lanzar un nuevo partido que desafíe a los políticos tradicionales «corruptos» porque conducen al descontento y los extremismos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  2. 2 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  3. 3 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  4. 4

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  5. 5

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  6. 6 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  7. 7

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas
  8. 8 Alejo denuncia «amenazas de muerte» tras su beso a Hormigo, jugador del Granada CF
  9. 9 Moclín llora a su primer alcalde de la democracia
  10. 10 Aemet y Meteored avanzan frío invernal y lluvias inesperadas para Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La culpa es nuestra

La culpa es nuestra