Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carta de los adolescentes quejándose del campamento. E. C.

Cuerpos, identidades y caraduras

En diagonal ·

Quizá los hijos no pertenezcan a los padres, como dijo Celaá, pero debería interesarles si en el antro al que los despachan no creen en la división por género o en la redondez de la Tierra

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:19

El Correo ha contado lo que pasó en un campamento vasco este verano. Adolescentes de entre 13 y 15 años compartieron habitación y duchas mixtas. ... Además, los monitores se duchaban con ellos. Leo en el periódico una explicación alucinógena: «Como igual hay gente trans, para que no se sientan categorizados por chicas o chicos». Tócate. Y dicen 'categorizades'. Asimismo, han explicado a los padres, que recibieron cartas de hijas horrorizadas, que no creen «en la división por género», sino en «una educación feminista e igualitaria que no deja fuera cuerpos e identidades». ¿Educación feminista?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Atropellan a Ana Alonso mientras entrenaba en Sierra Nevada
  2. 2 Aprovecha el descuido de los camareros para robar 600 euros de un local del centro de Granada
  3. 3

    Detenido en un campo de maíz de Cijuela tras protagonizar una persecución desde Málaga
  4. 4

    «Al ver las llamas, mi marido empezó a gritarme para que cogiera al bebé y saliera»
  5. 5

    Los buses metropolitanos se refuerzan con 46 viajes diarios más ante la llegada de la ZBE
  6. 6

    Peligros elige su nueva bandera: ¿con cuál te quedas?
  7. 7 La prolongación sur del metro de Granada incorpora una vía ciclista entre Churriana y Las Gabias
  8. 8 Herida una mujer de 84 años al arder la cocina de su piso en Doctor Olóriz
  9. 9

    Manu Lama consagra su salto del descarte a la capitanía
  10. 10

    Acuerdan la creación de dos mesas sobre el cercanías y la variante de Moreda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cuerpos, identidades y caraduras

Cuerpos, identidades y caraduras