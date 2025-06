Ya conocen la instrucción

Comenta Compartir

Con el informe de la UCO se debilitó la matraca del 'lawfare'. Aunque se mantenga el 'esto no es lo que parece' de cuando te ... pillan en la cama con otro. Con la instrucción del juez Peinado no hay debilitamiento. Eso sí es que es 'lawfare'. En ese sentido se manifestó la portavoz Alegría al preguntarle por la petición de Peinado al Supremo de que investigue al ministro Bolaños por malversación en la contratación de una asesora para Begoña Gómez. «Conocemos perfectamente esta instrucción, lo de hoy es un capítulo más», ha dicho Alegría. Podemos considera más 'lawfare' lo del fiscal general. Cree que en el caso de Begoña Gómez debe investigarse para poder separar «el grano de la paja». Habrá que demostrar que se contrató a esa señora con fondos públicos para apoyo de Begoña Gómez en cuestiones ajenas a su papel de mujer del presidente. Ay, que no te pillen ni con una chica muerta ni con un chico vivo, como decía aquel gobernador americano.

Temas

Begoña Gómez