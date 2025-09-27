Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Miss Asturias vinculada a Ábalos, Claudia Montes EP

Unos calores

En diagonal ·

Lo que no sé es cómo no le ha dado el episodio de estrés tras esta publicación

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:02

Después de publicarse que Claudia Montes, Miss Asturias y amiga de Ábalos, había sido hospitalizada tras sufrir amenazas y encontrar su coche vandalizado, han salido ... más mensajes íntimos. La hospitalización fue, según la mujer, por un episodio de estrés que le provocó parálisis facial y dificultades de movilidad. Los mensajes constan en la transcripción de sus chats desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 1 de febrero de 2020. A saber qué habré escrito yo en ese tiempo. Claudia había pedido trabajo a Ábalos. Los mensajes decían cosas como «No sé qué me pasa pero cuando hablo contigo o se acerca el día me pongo a sudar, me entran unos calores». Y emoticonos. Él contestaba «jajaja» o un emoticono de beso. Ella tenía que trabajarse el trabajo. Él se cobraría por otro lado. Lo que no sé es cómo no le ha dado el episodio de estrés tras esta publicación. Pero nada extraordinario. El objetivo en la guerra y en la seducción es la derrota del otro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo
  2. 2

    La penúltima de Joaquín Sabina en Granada: «Este no es un concierto más para mí»
  3. 3 El comentario viral de una diputada de Granada sobre Pedro Sánchez: «Algún día lo haremos santo»
  4. 4

    La Citai anuncia la llegada de un centro de datos con una inversión de 1.000 millones de euros
  5. 5 Estos son los supermercados más baratos de Granada, según la OCU
  6. 6

    El Ayuntamiento de Granada aprueba la rebaja del IBI para mayores y familias numerosas
  7. 7

    El sucesor de Topuria que llegó a Granada en los bajos de un camión
  8. 8

    Cristina Fallarás dice que el rapero Ayax la demanda por atentar contra su honor
  9. 9

    La Junta y el Ayuntamiento de Armilla acercan posturas en torno al carril peatonal con el PTS
  10. 10

    Las obras del metro tienen ya más de dos kilómetros de carriles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Unos calores

Unos calores