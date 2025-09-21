Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Donald Trump, presidente de Estados Unidos EFE

Callar bocas

Sin duda da igual que Trump dijera en enero que iba a parar toda la censura gubernamental y devolver la libertad de expresión a Estados Unidos

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:00

A los políticos no les gustan los periodistas. Ni los cómicos. A no ser que estén de su parte. Que Trump lo demuestre no solo ... con hechos sino con palabras no lo hace más peligroso que otros, salvo por el resultado. Y claro que en su bocachanclismo vemos barbas remojadas. Colbert, Kimmel, el que venga. Como respuesta, los que pueden venir/irse (Jon Stewart, Jimmy Fallon o Seth Meyer) alabaron sin límite a Trump. Son cómicos. Sin duda da igual que Trump dijera en enero que iba a parar toda la censura gubernamental y devolver la libertad de expresión a Estados Unidos. La libertad de expresión que no vaya contra él. Que no es Bartlet. En la Fox dijo que la libertad de expresión se había convertido en algo por lo que «puedes hacer lo que quieras». Libertinaje. Lo mismo da Bolaños y sus bulos. Lo de que la idea de su legislación es «promover una mayor calidad en el debate público». No, es lo que siempre quieren hacer los políticos. Callar bocas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde el autobús de un equipo de fútbo en la A-92 en Granada
  2. 2 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  3. 3

    Heridos una madre y su hijo tras colisionar el patinete en el que iban con un coche en Maracena
  4. 4 Publicidad de Cervezas Alhambra: Verde que te quiero verte en pelotas
  5. 5

    «El autobús era una bola de fuego diez minutos después de empezar a arder»
  6. 6 Esto es lo que sucede si tocas dos veces la esquina de un datáfono cuando vas a pagar
  7. 7 Una granadina quiso cobrar 87.000 euros de la Declaración de la Renta de otra mujer y acaba condenada
  8. 8 María Pérez agranda su leyenda
  9. 9

    La fiesta en la casa de María Pérez: «No somos conscientes»
  10. 10

    «El autobús se ha venido abajo dos o tres veces y ha empezado a echar humo blanco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Callar bocas

Callar bocas