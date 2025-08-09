Cacerías para todos

Comenta Compartir

Cospedal defendió a Rita Barberá cuando todos la atacaban. Diana Morant defendió a José María Ángel. Tras la escandalera por un título universitario falso, el ... excomisionado de la dana intentó suicidarse en un polígono. Un vecino vio algo raro en el coche y la policía encontró cartas con diferentes destinatarios. Morant vinculó lo sucedido al «acoso» que había sufrido Ángel en las últimas semanas. Desde luego, este señor parecía de otra época. Una en la que un hombre, político o no, se avergonzaba de sus hechos. También es verdad que sus hechos no son nada al lado de lo que solemos ver en España. Barberá, que había declarado en el Supremo por blanqueo, murió de un infarto y se escribió mucho entonces del estrés como factor de riesgo, aunque también se recordó que era fumadora y con sobrepeso. Morant ha hablado de «cacerías inhumanas» que «causan un dolor que puede tener consecuencias muy dramáticas». Cierto. Pero van en todas direcciones.

