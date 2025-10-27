Caballero a destiempo

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:20

El año pasado, el cambio de hora tuvo lugar la madrugada del domingo 27 de octubre. A las 3 pasaron a ser las 2. El ... 29 de octubre ya anochecía temprano. Cuando en el instituto tenía Ética y salía a las ocho, me volvía por en medio de la carretera porque me daba miedo ir por las aceras. Por nuevo cambio de versión de Mazón la tarde de la tragedia, sabemos que acompañó a Villaplana al aparcamiento tras acabar la larga comida. Por aparcamiento se entiende parking (parquin, según el DRAE). Supongo que subterráneo, pero da igual. Es de hombres educados acompañar a una señora a recoger su coche. Sobre todo, si es de noche. Sobre todo, si es en un parking. Pero ese día cualquier señora habría entendido la excepción. Si la señora tuviera conocimiento de lo que estaba pasando. Quita, cómo me vas a acompañar, ve a salvar al pueblo, ve. Decía Curzio Malaparte que, entre los héroes cuyas vidas ejemplares nos cuenta Plutarco, los caballeros escasean.

