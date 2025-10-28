Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El president de la Generalitat, Carlos Mazón. EP

Caballero a destiempo

En diagonal ·

Es de hombres educados acompañar a una señora a recoger su coche. Pero ese día cualquier señora habría entendido la excepción... si tuviera conocimiento de lo que pasaba

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 28 de octubre 2025, 00:13

Comenta

El año pasado, el cambio de hora tuvo lugar la madrugada del domingo 27 de octubre. A las 3 pasaron a ser las 2. El ... 29 de octubre ya anochecía temprano. Cuando en el instituto tenía Ética y salía a las ocho, me volvía por en medio de la carretera porque me daba miedo ir por las aceras. Por nuevo cambio de versión de Mazón la tarde de la tragedia, sabemos que acompañó a Villaplana al aparcamiento tras acabar la larga comida. Por aparcamiento se entiende parking (parquin, según el DRAE). Supongo que subterráneo, pero da igual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven en un piso de estudiantes de Granada pese el intento de la Policía de reanimarla
  2. 2 La Guardia Civil descubre 3,2 toneladas de hachís ocultas entre cartones reciclados en Granada
  3. 3 Encuentran a un hombre fallecido en su vivienda de Chauchina
  4. 4 Meteorólogos se ponen de acuerdo en Granada: así lloverá este martes con horas clave
  5. 5 «Me acabo de salvar de un desastre en el que se convertiría este viaje a Granada, de no ser porque me di cuenta a tiempo»
  6. 6 Ya es oficial: los cuatro restaurantes con las mejores croquetas de Granada
  7. 7 Un accidente entre dos motos colapsa la Circunvalación de Granada
  8. 8 Gerardo Cuerva: «Es más importante conectar el aeropuerto de Granada con Málaga que traer un vuelo de Europa»
  9. 9 El enterrador de varios cementerios de Granada que aprendió el oficio de su padre
  10. 10 Un joven de 20 años detenido en Granada por robar el coche a un policía en un hotel de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Caballero a destiempo

Caballero a destiempo