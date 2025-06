Es costumbre en España que al acabar los conciertos de música militar se toque 'Banderita'. Viene a ser como nuestra 'Marcha Radetzky porque el público ... suele cantar. El pasodoble es de la zarzuela 'Las corsarias', estrenada en 1919, aunque también fue una de las canciones más conocidas e interpretadas por Marujita Díaz. Como otro de sus éxitos fue 'Soldadito español', no falta quien la llamara facha.

Este miércoles los Reyes de España se presentaron por sorpresa en la Plaza Mayor durante el concierto de la Unidad de Música de la Guardia Real por el X aniversario de la proclamación de Felipe VI. Tocaron 'Banderita'. Cantaba el Rey, cantaban los militares. Hasta cantaba Camilo Villarino, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. En esta España de cerdanes, era una escena feliz. Pero la Reina no cantaba. Lo que no sé es si porque no la quería cantar o porque no se sabe ni el estribillo. Seguro que una canción de Kurt Weill se la sabe ella y el resto no.