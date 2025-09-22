Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El director Alberto Rodríguez en el Festival de San Sebastián. Efe

El aeropuerto y la calle

En diagonal ·

Según Alberto Rodríguez, para mucha gente, Adolfo Suárez es el nombre de un aeropuerto

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:00

Según Alberto Rodríguez, para mucha gente, Adolfo Suárez es el nombre de un aeropuerto. El director ha adaptado 'Anatomía de un instante', de Cercas. Le ... pregunta Oskar Belategui si cree que los jóvenes saben quiénes son Suárez, Carrillo o Gutiérrez Mellado. Pero si no saben quién era Robert Redford, qué van a saber quién era Gutiérrez Mellado. «Han pasado casi cincuenta años», dice Rodríguez. Antes del estreno de 'El cautivo' se habló mucho de su relación con el bajá en Argel. Pero en la película también se habla de su relación (de lo que se decía y del duelo posterior) con López de Hoyos. Era el maestro de Cervantes, al que luego Cervantes despreció. Pero es que López de Hoyos era un pesado escribiendo. Aparte de otras cosas, solo por eso entendería que Cervantes lo despreciara. Cervantes es el menos pelma de los escritores. Y nadie conoce a Adolfo Suárez por el aeropuerto. ¿Quién lo llama así? Pero López de Hoyos sí que es una calle.

