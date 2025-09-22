El aeopuerto y la calle

Comenta Compartir

Según Alberto Rodríguez, para mucha gente, Adolfo Suárez es el nombre de un aeropuerto. El director ha adaptado 'Anatomía de un instante', de Cercas. Le ... pregunta Oskar Belategui si cree que los jóvenes saben quiénes son Suárez, Carrillo o Gutiérrez Mellado. Pero si no saben quién era Robert Redford, qué van a saber quién era Gutiérrez Mellado. «Han pasado casi cincuenta años», dice Rodríguez. Antes del estreno de 'El cautivo' se habló mucho de su relación con el bajá en Argel. Pero en la película también se habla de su relación (de lo que se decía y del duelo posterior) con López de Hoyos. Era el maestro de Cervantes, al que luego Cervantes despreció. Pero es que López de Hoyos era un pesado escribiendo. Aparte de otras cosas, solo por eso entendería que Cervantes lo despreciara. Cervantes es el menos pelma de los escritores. Y nadie conoce a Adolfo Suárez por el aeropuerto. ¿Quién lo llama así? Pero López de Hoyos sí que es una calle.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión