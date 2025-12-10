Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. EFE
En diagonal

Abducción general

Al hablar de la sentencia del fiscal, Pilar Alegría utilizó la expresión «Aquí en Moncloa…»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:15

Al hablar de la sentencia del fiscal (da igual de lo que hablara), Pilar Alegría utilizó la expresión «Aquí en Moncloa…». Es portavoz del Gobierno, ... pero se ve que también un poco de la Moncloa. Sonaba a 'Moncloa, ¿dígame?', una telecomedia espantosa. Pilar Alegría forma parte de la camarilla menguante de Pedro Sánchez. De la camarilla externa, que la interna solo es masculina. «Él me llamó y yo acudí, no se tenía que haber producido y fue un error«, dijo de su comida con Salazar estando Salazar ya señalado. A meses de las denuncias. El error es más error por la foto. Por haber sido pillada. Lo peor es eso de «él me llamó y yo acudí». Como si estuviera abducida (pese a la improbabilidad de ser abducida por semejante homínido). A la vista de las certezas en las que nos movemos (da igual una sentencia, una ley, una serie), me pregunto si no estaremos todos abducidos. Aquí en Moncloa o aquí en la presunta república independiente de mi casa.

