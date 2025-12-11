Abducción general

Al hablar de la sentencia del fiscal, Pilar Alegría utilizó la expresión «Aquí en Moncloa…»

Comenta Compartir

Al hablar de la sentencia del fiscal (da igual de lo que hablara), Pilar Alegría utilizó la expresión «Aquí en Moncloa…». Es portavoz del Gobierno, ... pero se ve que también un poco de la Moncloa. Sonaba a 'Moncloa, ¿dígame?', una telecomedia espantosa. Pilar Alegría forma parte de la camarilla menguante de Pedro Sánchez. De la camarilla externa, que la interna solo es masculina. «Él me llamó y yo acudí, no se tenía que haber producido y fue un error«, dijo de su comida con Salazar estando él ya señalado. A meses de las denuncias.

El error es más error por la foto. Por haber sido pillada. Lo peor es eso de «él me llamó y yo acudí». Como si estuviera abducida (pese a la improbabilidad de ser abducida por semejante homínido). A la vista de las certezas en las que nos movemos (da igual una sentencia, una ley, una serie), me pregunto si no estaremos todos abducidos. Aquí en Moncloa o aquí en la presunta república independiente de mi casa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión