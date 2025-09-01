Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Editorial

Riesgo de bochorno político

El mayor error para prevenir catástrofes como los incendios sería desviar la lucha contra el cambio climático al estéril campo de la polarización

Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:24

Pedro Sánchez ha situado en primera línea de su agenda el pacto de Estado contra el cambio climático, aunque la mejor noticia que su Gobierno ... podía confirmar en este reinicio del curso ha sido dar por finalizada la ola de devastadores incendios que ha mantenido en vilo a medio país. Lo más desalentador de esta sucesión de fuegos sin precedentes fue comprobar la falta de voluntad de partidos y administraciones para concentrarse en las tareas de extinción y evitar enredarse en trifulcas estériles, mientras las llamas devoraban parajes de alto valor ecológico y agrícola, pese a los denodados esfuerzos de las brigadas a riesgo, incluso, de sus propias vidas.

