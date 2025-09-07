Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Real

Nuestros viejos

Remedios Sánchez

Remedios Sánchez

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:09

Cuando la guerra, aquella España en blanco y negro con olor a pólvora y a sangre, apenas acababan de nacer. Algunos, incluso, eran todavía una ... potencialidad para un país devastado y sin expectativas porque el porvenir se llamaba dictadura. Cuarenta años de cieno, de sombra y de silencio. Así pues, como aquí la miseria ocupaba cada rincón de la geografía, en cuanto tuvieron edad se echaron el alma a la espalda, cogieron su maleta de cartón y se marcharon a Francia, Alemania o Suiza con un permiso de trabajo que implicaba el sol a sol cotidiano. Mecánicos, albañiles, temporeros de la uva o la manzana, carpinteros… cualquier faena valía para conseguir algunas pesetas que les permitieran soñar una vida mejor. Es decir, que entre todos, con un sacrificio absoluto, sacaron adelante la economía de un territorio aislado por las democracias circundantes.

ideal Nuestros viejos