Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Real

Sólo desprecio

Remedios Sánchez

Remedios Sánchez

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:48

Comenta

Últimamente sucede en Valencia que, cuando la lluvia llama, se remueven los muertos. Miguel Hernández lo escribió con la rotundidad cruda de quien ve el ... poso de cieno en el fondo del agua; por eso, cada vez que el cielo abandona su azul calmo y vira al gris naufragio, el Levante entero siente el estremecimiento porque es una tierra en la que, como cantaba Raimon, las tormentas ha oscilado siempre entre la catástrofe y la sequía, entre la ambición de huerta generosa y la devastación del esfuerzo de décadas. De esta manera comenzó la tragedia del 29 de octubre pasado, convirtiendo una esperanza minutísima de feraz aliento para los frutales en paisaje fúnebre desolador, 229 vidas arrasadas, municipios hundidos en barro y en silencio. Pero no fue más que el principio, porque la intensidad de este desastre ha revelado tanto la pujanza de la solidaridad colectiva como la desnudez moral de quienes ostentan el poder con una inconsciencia solo parangonable a su soberbia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  2. 2

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  3. 3 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  4. 4

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  5. 5 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  6. 6 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  7. 7 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  8. 8

    Un hotel para el alma
  9. 9 Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana
  10. 10 Atendida una mujer por inhalación de humo tras un incendio en su cocina en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sólo desprecio