Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Real

El photocall

Remedios Sánchez

Remedios Sánchez

Domingo, 30 de noviembre 2025, 22:44

Comenta

Tengo para mí que en España, desde hace años, sufrimos un glorioso excedente de melones encorbatados mientras que faltan decorados de cartón piedra, esa exquisitez ... decadente que los iniciados del marketing llaman photocall. Por eso, aunque la economía florezca primaveral y rozagante, según el ministro Cuerpo, en este invierno adelantado en el que todo el aire es pájaro, convendría ya desplegar nuevos altares laicos al postureo que, a buen seguro, no tendrían inconveniente en patrocinar proveedores del perfil de 'Ladrillos la Dolorosa', 'Constructora de Castillos en el Aire' o similares.​

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4

    La heroína vuelve a las calles de Granada
  5. 5 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  6. 6 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  7. 7 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»
  8. 8 Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada
  9. 9 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve
  10. 10

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El photocall