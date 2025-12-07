Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Real

Pedir perdón

Remedios Sánchez

Remedios Sánchez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:46

Comenta

Tengo para mí que el principal problema de este país es que nos faltan lecturas. Especialmente a estos líderes venidos a más de Sumar/Podemos ... que, desde los espacios institucionales, andan tratando de reescribir las relaciones entre España y Latinoamérica con la conquista de fondo. Si ya resultó peregrina la ocurrencia del presidente populista mexicano López Obrador –luego retomada con entusiasmo por su sucesora, la tecnócrata Sheinbaum– de exigirnos que pidiéramos perdón por las atrocidades sucedidas en su nación durante 1519 y los años subsiguientes, más asombroso aún resulta que el Gobierno haya aceptado el envite.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La resurrección del mercado de San Agustín
  2. 2 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  3. 3 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  4. 4 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  5. 5

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  6. 6

    Una jornada de decoración en el pueblo más navideño de la Costa
  7. 7

    La plaga silenciosa del suicidio entre los jóvenes
  8. 8 Los premios IDEALES reconocen a cinco talentos de la cultura de Granada
  9. 9 Granada habilitará una nueva zona verde en la avenida de Andalucía con un parque urbano
  10. 10

    «Agradezco cada día no haberme quitado la vida a los 14 años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pedir perdón