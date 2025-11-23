Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Real

Han pasado 50 años

Remedios Sánchez

Remedios Sánchez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:01

España, noviembre de 1975. Hay un temblor de palomas por el aire. El invierno se acerca como un rayo y el frío se acompasa al ... movimiento de la gente en las aceras. «Españoles, Franco ha muerto» avisaba Arias Navarro desde el televisor y, al luto obligado, se sumaba el temor, el desconscierto, ese no saber lo que viene porque este país había perdido cualquier esperanza de futuro. El pasado y el presente llevaban dándose la mano cuarenta largos años donde quedó bien claro quiénes habían perdido la guerra. Y no hablo sólo de los 600.000 muertos, que esos ya no sentían más que la paz de los cementerios o descansaban en fosas, en olivares o al pie de una tapia cementerial y triste. Me refiero a tantas familias destrozadas en ambos bandos y también a esa tercera España que, desde el campo, la fábrica o la escuela, se fue directa a una trinchera sin comprender nada. Para ellos, el peso insondable de la pena nunca fue rojo ni azul; era negro y profundo como un pozo.

