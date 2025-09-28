Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Real

Los parásitos

Remedios Sánchez

Remedios Sánchez

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:08

Basta sacar a un independentista radical de la Vall d'Aran, de la Ribera d'Ebre o de la Terra Alta para que pierda la ... perspectiva y empiece a sentir un sudor frío ante la vastedad de los espacios abiertos, las tierras del cereal castellano, los azahares de Levante o el mar de olivos que diluye los horizontes andaluces. Lo suyo se ajusta mejor a territorios acotados, ya sea el paraíso nevado de Andorra donde tanto disfrutaron los Pujol, o la república doméstica que representa la casa de Puigdemont en el sur de Francia. España, claro, resulta demasiado grande, diversa y heterodoxa para que quepa en unas cabezas de pensamiento monolítico que se apoyan en el victimismo recurrente del «los españoles nos roban» convertido ya en pose estética. Y digo estética porque se trata de un trampantojo levantado sobre espejos deformantes a partir del ideario del bisabuelo Prat de la Riba, promotor de la llamada 'raza histórico-cultural' catalana, que hoy manejan los separatistas como arenga a sus disminuidas huestes de barretina o lazo amarillo, con 'Els Segadors' de fondo. A fuerza de repetir, han edificado un relato pobre y monótono de alcanfor que revela su incapacidad para asumir la pluralidad de la sociedad catalana dentro de la España del siglo XXI.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias
  2. 2 La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en Valderrubio
  3. 3 Fallece un trabajador de 59 años en una fábrica de ladrillos del Suspiro del Moro
  4. 4

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida
  5. 5 Directo | Procesión de la Virgen de las Angustias
  6. 6 La Aemet lo confirma: llegan las lluvias persistentes a Granada este lunes y bajada de las temperaturas
  7. 7

    Nuevo derrumbe en el cerro de Beas de Guadix: «Ha sido como un terremoto»
  8. 8

    Más voluntad que acierto en el Covirán
  9. 9 Las probabilidades de lluvia en la procesión de la Virgen de las Angustias
  10. 10

    La vida universitaria busca una ruta lowcost

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los parásitos