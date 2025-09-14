Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Real

Gómez-Villamandos y el ascensor

Remedios Sánchez

Remedios Sánchez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:57

Cuando Moreno Bonilla nombró consejero de Universidad, Investigación e Innovación a José Carlos Gómez-Villamandos hubo quien se ilusionó pensando que un catedrático universitario, antiguo ... rector en Córdoba y presidente de la CRUE, pondría en marcha los cambios necesarios para responder a la problemática que viene afrontando la universidad pública en las últimas décadas. Pero no se tuvo en cuenta que ilusión comparte etimología con iluso y que ambas provienen del verbo 'illudere', que significa jugar o burlarse de alguien; es decir, tomarle el pelo.

