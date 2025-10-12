Destino Granada-Jaén

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Remedios Sánchez

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:07

«No soy un héroe, solo un hombre con un objetivo», dice John Wayne en 'Centauros del desierto'. Parece que lo mismo le sucede a ... Francis Rodríguez, actual presidente de la Diputación de Granada, que se ha cansado de poner él solo los millones para la promoción turística del aeropuerto y le ha avisado a Paco Reyes –a la sazón mandamás de la Diputación de Jaén– de que, o saca la cartera o, antes de que diga amén, le borra hasta el santo de su nombre. No el nombre de Paco Reyes, se entiende, sino el de Jaén.

