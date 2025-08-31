Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Serán ceniza…

Remedios Sánchez

Domingo, 31 de agosto 2025, 22:51

De Sanabria a Jarilla, de Las Médulas a O Barco de Valdeorras, de Selaya a Valdecaballeros, se extiende este verano el itinerario del fuego: cerca ... de cuatrocientas mil hectáreas arrasadas, ilusiones abrasadas, en las que ha tenido un papel protagonista la perpetua desidia institucional. Valente escribió en 'Serán ceniza': «cruzo un desierto y su secreta / desolación sin nombre». Eso es hoy el noreste de España, una desolación sin horizonte que se refleja en el semblante tiznado de su gente y que lleva el nombre del abandono, la torpeza infinita y la indolencia de quienes debieron tomar decisiones a tiempo.

