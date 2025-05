¿Si considero que, ciertamente, llevas razón, por qué me empeño en mantener mis trece? Es decir, 'sostenella y no enmendalla', persistiendo «empecinadamente en errores ... garrafales, incluso a sabiendas, por orgullo o por mantener las apariencias...» (etimologias.dechile.net).

Aunque os cueste creerlo, lo antedicho se está alzando como norma en varios sectores de las administraciones nacionales, autonómicas y locales, anteponiendo el honor de los antiguos hidalgos –una vez que habían desenvainado la espada– a la vocación, misión, de servicio y atención al ciudadano.

Sé que los usuarios somos, a veces, unos pejigueras, pero también sé que estar por encima de la razón, erre que erre, con terquedad, cabezonería e insistencia, no conlleva más que situaciones de enfrentamiento y decepción en las instituciones y las personas que las representan.

También, lo veo muy a menudo, mucho más de lo deseado, en los actos particulares –académicos, religiosos, políticos, etc.–, en los que el invitado estrella lanza su perorata a diestra y siniestra, mientras los sufridores oyentes consideran unirse en un ¡sálvese quien pueda! cercano a lo que podríamos denominar como situación real de pánico. Y, ¡cómo no!, en la aceleración inusitada de obras y, peor aún, apaños a los que nos tienen acostumbrados cuando se ha sobrepasado el umbral medio de cualquier mandato (¿huele a elecciones?).

La verdad es que por mucho que intente reflexionar sobre el porqué de estas posturas de inusitada cabezonería, solo llego a una conclusión: estamos en manos de nihilistas para los que la vida de los demás carece de significado; lo que no solo me aterroriza, sino que me hace dudar seriamente del amor, acumulado durante décadas, a mi tierra de origen; a las convicciones que siempre mantuve; a la lucha impenitente por el desarrollo social.

Sí, ya lo sé: como 'hijo' de Antonio Machado, tendré que aprender de nuevo a dudar «(...) y acabarás dudando de tu propia duda; de este modo premia Dios al escéptico y confunde al creyente».