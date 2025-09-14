Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

¿Perdido?

Ramón Burgos

Ramón Burgos

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:56

Seguro que te ha –me ha– pasado alguna vez. Las llaves, los tornillos, los papeles, los títulos, los expedientes, la 13-14… En fin, todo ... aquello que, en un momento, resulta imprescindible y que –¡a saber los motivos!– ha pasado a formar parte del «limbo de los justos», incluso, si siendo previsor, has hecho con anterioridad una lista de lo que realmente necesitas para avanzar en casa o en las gestiones diarias y dónde lo has «archivado». Y lo peor es que, en medio de la vorágine de la búsqueda, siempre solemos optar por la solución de salir corriendo en busca y captura de un «proveedor» al que adquirirle el bien perdido (siempre a riesgo –que suele acontecer– de la súbita aparición del original cuando menos te lo esperas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  2. 2

    La vida olvidada en los dos pueblos más pequeños de Granada
  3. 3

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  4. 4

    Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo
  5. 5

    Fallece Mesa, exfutbolista del Granada CF
  6. 6

    Un crimen de la Mocro Mafia en Granada al que le falta el autor intelectual
  7. 7

    Zaidín 43: Esto fue todo amigos
  8. 8

    Una búsqueda sin resultados tras los vertidos en las playas
  9. 9 Un nuevo incendio en un descampado de Maracena obliga a intervenir a los Bomberos
  10. 10

    Un finde de goleadores exrojiblancos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ¿Perdido?