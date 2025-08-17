Estoy considerando, seriamente, que William Shakespeare –sobre quien Ben Jonson profetizara que «no pertenece a una sola época sino a la eternidad»–, si viviese estos ... tiempos convulsos, hubiese agriado aún más la frase puesta en boca del príncipe hijo del rey Hamlet y de Gertrudis: «Algo huele a podrido en Dinamarca» –«La trágica historia de Hamlet, príncipe de Dinamarca», Acto 1, Escena 4–, «una metáfora de la corrupción y el engaño que se perciben en una situación dada, pero no se identifican con claridad».

Al releer al dramaturgo inglés, con los ojos de la Literatura Comparada, una sospecha me ha impulsado a escribir esta reflexión: ¿estaremos quebrando el principio sacrosanto de la igualdad? ¿Estaremos apostando por el amiguismo? ¿Estaremos burlando la ecuanimidad apoyando sin vergüenza alguna el nepotismo –o como lo definen diversos autores, el 'familiarismo'–, esa práctica que, en muchas ocasiones, favorece a unos pocos en detrimento del mérito, la justicia y la equidad...

La igualdad, que debería ser un valor fundamental en nuestras sociedades, parece estar siendo desplazada por una 'cultura' que, en lugar de promover la probidad social, fomenta la desemejanza y el desafuero.

Os invito, como siempre, a leer, con todo detenimiento aquellas obras literarias en las que se nos ofrecen múltiples ejemplos de cómo la corrupción y la tropelía, si no son enfrentadas con valentía y honestidad, terminan socavando los cimientos de cualquier comunidad: 'El Lazarillo de Tormes' (Anónimo) –muestra la corrupción moral y social a través de las acciones de los personajes–. 'Don Quijote de la Mancha' (Miguel de Cervantes) –refleja la corrupción de las instituciones y las ideas tradicionales, así como la ingenuidad frente a un mundo corrupto–. 'La Regenta' (Leopoldo Alas, 'Clarín') –aborda la corrupción en la política, la iglesia y la sociedad–. 'El árbol de la ciencia' (Pío Baroja) –explora la corrupción moral y social a través de la vida de su protagonista y su entorno–... Y así un largo etcétera de autores y textos.