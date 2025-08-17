Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Igualdad

Ramón Burgos

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:06

Estoy considerando, seriamente, que William Shakespeare –sobre quien Ben Jonson profetizara que «no pertenece a una sola época sino a la eternidad»–, si viviese estos ... tiempos convulsos, hubiese agriado aún más la frase puesta en boca del príncipe hijo del rey Hamlet y de Gertrudis: «Algo huele a podrido en Dinamarca» –«La trágica historia de Hamlet, príncipe de Dinamarca», Acto 1, Escena 4–, «una metáfora de la corrupción y el engaño que se perciben en una situación dada, pero no se identifican con claridad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren atrapados dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  2. 2

    Un reventón térmico provoca el caos en las playas de Granada y obliga a desalojarlas
  3. 3

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  4. 4

    Detienen a un joven por quemar y destrozar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol
  5. 5

    Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón
  6. 6

    El pacto que apagó los fuegos de Pinos Puente tras el homicidio de Rafa
  7. 7 Pinos Puente suspende sus fiestas y decreta tres días de luto
  8. 8 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  9. 9 Las familias podrán recibir 2.400 euros por cada hijo menor a su cargo en 2025
  10. 10

    «Si explotan los depósitos, nos lleva a todos por delante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Igualdad