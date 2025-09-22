Ante respuestas como esta –»falta un informe de otro departamento»–, reconozco que mi contrastada paciencia está perdiendo sus límites, pues entiendo –¿entendemos?– que, en un ... mundo cada vez más dinámico y competitivo, la eficacia en la gestión pública se ha convertido en un pilar fundamental para el buen funcionamiento de las instituciones y, sobre todo, para la satisfacción de los ciudadanos. Sin embargo, en muchas ocasiones, la realidad dista de ser eficiente: los trámites se eternizan, las colas crecen –y no entro, por ahora, en el heredado delirio de la 'cita previa'–.

Es importante aclarar que no estoy –¿estamos?– exigiendo milagros ni soluciones mágicas. La falta de medios humanos, la complejidad de ciertos procesos administrativos, la cantidad de documentación requerida y las limitaciones de recursos pueden ser obstáculos legítimos. Pero lo que sí demando –¿demandamos?– es que cualquier diligencia no se convierta en un calvario para quienes necesitan acceder a servicios públicos, permisos o cualquier otro tipo de gestión.

La eficiencia no significa simplemente acelerar procesos sin control, sino optimizar los recursos, simplificar procedimientos y eliminar burocracia innecesaria. Se trata de hacer que los trámites sean claros, accesibles y rápidos, sin que ello implique sacrificar la calidad ni la transparencia.

Por ejemplo, en el ámbito de la administración local, la agilización de permisos de construcción, licencias o registros puede facilitar el desarrollo urbanístico y económico de una ciudad. En el sector social, una gestión rápida en la atención a personas en situación de vulnerabilidad puede marcar la diferencia entre una vida digna o una situación de precariedad.

Lograr una administración eficaz requiere un cambio de cultura dentro de las instituciones. Es fundamental que los agentes públicos comprendan que su labor no solo consiste en cumplir con procedimientos, sino en servir a la ciudadanía de manera eficiente y respetuosa.

Asimismo, la participación de la vecindad y la retroalimentación son esenciales para identificar cuellos de botella y mejorar continuamente los procesos.