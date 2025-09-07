Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Convengamos

Ramón Burgos

Ramón Burgos

Granada

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:09

Junto a Antonio Machado, Miguel Hernández, Gabriel Cela. Una antigua fotocopia del 'Diario Independiente Información' –pag. 8, s/f– me ha recordado tantas y tantas ... cosas vividas que no he podido retraerme a la tentación de reproducir aquí su titular: 'Gente absurda que sabe cosas raras y conoce a quienes nadie ha tratado'... Sin duda, una curiosa manera de afrontar la necesaria sociabilidad en diversos ámbitos –en gran parte, basada en el principio de 'convenir', en su sentido más favorable, que siempre implica alcanzar un entendimiento y mutuo consentimiento entre las partes o, al menos, empatía–.

