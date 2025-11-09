Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Apoyo

Ramón Burgos

Ramón Burgos

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:45

Comenta

Lo mantiene Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración, –a quien ya he citado con anterioridad–: «Hay que prestigiar y reinventar las ... unidades de apoyo político»... Afirmación que entra de lleno en el debate –sin duda intenso– que se desarrolla en las áreas de la gestión pública y del devenir diario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  2. 2 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  3. 3 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  4. 4 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  5. 5 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza
  6. 6 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  7. 7

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  8. 8 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  9. 9 Cuatro heridos al colisionar un coche con otro aparcado en el centro de Peligros
  10. 10

    El PP de Granada gana peso con dos representantes en la cúpula del PP andaluz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Apoyo