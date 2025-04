No paro de ver y escuchar mil y un anuncios publicitarios sobre el bien y el mal, sobre esto y aquello, sobre lo que nos ... es cercano o está lejos de nuestro alcance... Un batiburrillo informativo que alcanza –o al menos lo pretende– a tirios y troyanos sin tener en cuenta ni horarios ni itinerarios.

Hoy, por fin, en un encuentro del Círculo de la Prensa –en el que se integran personas de todos los ámbitos comunitarios– con el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, he sentido «sensatez comunicativa» en torno a los diversas cuestiones que, independientemente del credo de cada uno, nos afectan como ciudadanos comprometidos con el desarrollo social y económico de nuestras urbes.

Monseñor –tres años ya al frente de la Iglesia granadina– se ha enfrentado, uno a uno, con los obstáculos que impiden a esta –como a otras ciudades– navegar hacia rumbos más ciertos: la cultura de lo propio; el descarte de los desfavorecidos; la formación interesada y parcial; el interés crediticio; las formas y maneras de llevar adelante los acervos propios y adquiridos.

Y, eso sí: dejando muy claro a quién y cómo corresponde cada uno de los roles –papeles– en los que hay que aclararse de una vez por todas.

Espero no haber sobrepasado los límites de la confidencialidad, pero es que si no os lo cuento hoy reviento como un 'ciquitraque' –«especie de petardo que explota en varios tiempos (RAE)–, pues, ya fuera de la citada reunión, alguien me recordó con tino «que hasta en la pesca, las leyes y sus normas son aplicadas en razón a no acabar con los caladeros, protegiendo al consumidor y a la vida misma».

Fuera ya de contexto, os confieso que lo recogido hoy en esta reflexión es porque me da en la nariz que, últimamente, los humanos estamos dejando a un lado nuestras experiencias –sean del carácter que sean– para 'crear' nuevas 'sensaciones' sin contraste alguno, muy cercanas a lo que podríamos llamar locura pertinaz.