Una nube de polvo sin fecha de caducidad
«No hablamos de simples molestias temporales, sino de un daño económico real que pone en riesgo empleos y proyectos de vida»
Rafael Molina Álvarez
Viernes, 31 de octubre 2025, 22:46
Sr. director: Lo que en un principio se presentó como un proyecto necesario para revitalizar el centro de nuestra ciudad, se ha convertido con el ... paso de los meses en una fuente constante de molestias, pérdidas económicas y desánimo. Los comerciantes del Paseo y sus alrededores están viviendo una situación crítica: las calles cortadas, el ruido, el polvo y la falta de acceso peatonal han reducido drásticamente la afluencia de clientes. Muchos negocios, especialmente los pequeños comercios familiares, apenas pueden soportar esta situación. No hablamos de simples molestias temporales, sino de un daño económico real que pone en riesgo empleos y proyectos de vida. Yo mismo, que trabajo al lado de las obras, me veo obligado a respirar polvo y llevar mascarilla sanitaria para evitar el asma que padezco.
Entendemos que las obras son necesarias y que todo cambio conlleva incomodidades, pero lo que resulta inaceptable es la falta de planificación y de información clara por parte del Ayuntamiento. Los plazos se han incumplido una y otra vez sin explicaciones convincentes ni medidas efectivas para paliar el impacto en el comercio local. Y tampoco a quienes nos vemos fastidiados por el retraso sin fecha de una obra que debía estar ya casi lista. Las luces de Navidad no llegarán este año al Paseo. Y eso es un desastre.
Desde aquí pido a las autoridades que aceleren los trabajos, refuercen la comunicación con los afectados y, sobre todo, adopten medidas de apoyo para los negocios y los vecinos que estamos sufriendo las consecuencias de estos retrasos. El corazón comercial de Almería no puede seguir pagando el precio de la ineficacia.
