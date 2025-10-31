Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una nube de polvo sin fecha de caducidad

«No hablamos de simples molestias temporales, sino de un daño económico real que pone en riesgo empleos y proyectos de vida»

Rafael Molina Álvarez

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:46

Sr. director: Lo que en un principio se presentó como un proyecto necesario para revitalizar el centro de nuestra ciudad, se ha convertido con el ... paso de los meses en una fuente constante de molestias, pérdidas económicas y desánimo. Los comerciantes del Paseo y sus alrededores están viviendo una situación crítica: las calles cortadas, el ruido, el polvo y la falta de acceso peatonal han reducido drásticamente la afluencia de clientes. Muchos negocios, especialmente los pequeños comercios familiares, apenas pueden soportar esta situación. No hablamos de simples molestias temporales, sino de un daño económico real que pone en riesgo empleos y proyectos de vida. Yo mismo, que trabajo al lado de las obras, me veo obligado a respirar polvo y llevar mascarilla sanitaria para evitar el asma que padezco.

