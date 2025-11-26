Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La enfermedad crónica de la desertificación

«A estas alturas, a nadie le sorprenderá leer que gran parte de los suelos de la península Ibérica se encuentran en franco proceso de degradación propiciado por una combinación de factores climáticos, como una marcada tendencia a la aridez y factores humanos como la intensificación de las actividades agrícolas, el sobrepastoreo, la deforestación, o el abandono de la gestión del territorio que aceleran el proceso de degradación»

Rafael Hernández Maqueda

Investigador de Edafología y Química Agrícola de la Facultad de Ciencias Experimentales de la UAL

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:09

Nos gustan los medicamentos, no lo podemos negar. Los tomamos para dormir, para no dormir, para activarnos, para relajarnos, pero sobre todo para aliviar cualquier ... dolor. Es comprensible, a nadie nos gusta sufrir. El problema surge cuando nos sobreviene algún malestar reincidente y el alivio sintomático de la pastilla no surte el efecto deseado. Es, en esos casos, cuando conviene revisar otros posibles detonantes de la enfermedad tales como nuestros hábitos alimenticios o nuestro nivel de estrés. Nos cuesta hacerlo porque buscar la causa de nuestros males no es lo mismo que atacar al síntoma, pues requiere un esfuerzo extra, nos empuja a revisar nuestras costumbres y eso, o nos da miedo o directamente no queremos enfrentarlo.

