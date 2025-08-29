Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Senado. EFE

Todo el mundo debe dar explicaciones

Es necesario tener toda la información encima de la mesa, no sólo la de los ministros, para ver dónde se ha podido fallar.

Rafael Civantos

Jaén

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:59

Está semana hemos visto como han comparecido en el Senado varios ministros del Gobierno para explicar que han hecho sus departamentos ante la grave situación ... que vive España con respecto a la ola de incendios forestales que se está produciendo en las últimas semanas, sobre todo en las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia y Extremadura, aunque sin olvidar el resto de los incendios que se han podido producir en otros territorios que, aunque hayan sido de menor cuantía en superficie o en días hasta su extinción, han asolado buena parte del territorio, dejando tras de ellos un paraje desolador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

