Todo el mundo debe dar explicaciones

Está semana hemos visto como han comparecido en el Senado varios ministros del Gobierno para explicar que han hecho sus departamentos ante la grave situación ... que vive España con respecto a la ola de incendios forestales que se está produciendo en las últimas semanas, sobre todo en las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia y Extremadura, aunque sin olvidar el resto de los incendios que se han podido producir en otros territorios que, aunque hayan sido de menor cuantía en superficie o en días hasta su extinción, han asolado buena parte del territorio, dejando tras de ellos un paraje desolador.

Pero tal como los ministros han comparecido en el Senado, en una cámara que se ha caracterizado por ser territorial. Deben acudir a ella los presidentes de las Comunidades Autónomas, para dar las oportunas explicaciones de qué es lo que se ha hecho desde el Gobierno de su comunidad autónoma. Ahora ya no vale decir que el Gobierno no le ha prestado la ayuda suficiente, puesto que si nos leemos el artículo 148 de la Constitución Española, así como los diferentes Estatutos de Autonomía de las comunidades, vemos que éstas tienen competencia en medio ambiente y por ende en la prevención y extinción de los incendios forestales, con lo que nadie puede tratar de escurrir el bulto o tratar de desviar la atención hacia otro sitio.

Siendo esto así, el Senado es buen sitio donde dar explicaciones a toda la ciudanía española de los medios, las cantidades presupuestadas, tanto para la prevención como para el extinción de incendios, o mejor dicho las cantidades que se han ejecutado, porque al parecer se presupuesta poco pero al fin de cuentas se ejecuta muchísimo menos y por eso termina pasando lo que termina pasando, que no vemos frente a mega incendios que son prácticamente imposibles de extinguir por muchos medios que podamos tener en ese momento a nuestro alcance.

Por eso, ahora no vale echarles la culpa a unos o a otros, ahora toca dar explicaciones todo el mundo y poner encima de la mesa que es lo que se ha hecho a lo largo de todo un año, o si me apuran a lo largo de un quinquenio, en lo que respecta a la conservación de los montes o a la extinción de los incendios, que cuando se vuelven virulentos como los que estamos conociendo en estos días, se hacen casi imposibles de apagar, o cuando menos muy difícil de acometer su extinción, provocando grandes daños, tanto materiales como humanos, tal como lo estamos viendo y muchos ciudadanos y ciudadanas españoles padeciendo.

Resulta curioso que muchos de los presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular llamen de manera desesperada para que acuda la UME, Unidad Militar de Emergencia, a trabajar de manera coordinada en las labores de extinción, cuando buena parte de sus dirigentes, la llamaron el 'ejército de mariquitas', cuando la creó el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Una unidad que ha pasado en muy poco tiempo de estar cuestionada a ser prácticamente imprescindible ante cualquier tipo de catástrofe, como la que estamos viviendo de los incendios forestales u otras que se han podido vivir en distintos momentos.

En definitiva, es necesario tener toda la información encima de la mesa, no sólo la de los ministros, para ver dónde se ha podido fallar y quién puede ser el responsable de ese fallo.