Uno de los actos celebrados por Vox en el madrileño Palacio de Vistalegre.
Reconquista

A la última ·

A mí la reconquista me da mucha pereza. No sé dónde habré metido la cota de mallas y en el casco he plantado un geranio

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:16

A mí la reconquista me da mucha pereza. No sé dónde habré metido la cota de mallas y en el casco he plantado un geranio. ... La tizona la tengo medio oxidada y el babieca se me ha puesto gordo de comer alfalfa. Tampoco sabría contra quién luchar. Todos los días salgo de casa sigiloso y acechante, a ver si me encuentro con esos malvados invasores que han ocupado nuestros castillos y fortalezas, pero solo me encuentro con pobre gente que vive mucho peor que yo e intenta ganarse los garbanzos con trabajos penosos. Quizá el problema sea mío. Siempre he sido un tipo escasamente marcial y sin ningún ardor guerrero; un tirillas que se pasó la mili poniendo sellos en un sindicato. Cuando veo a los pendones de Vox reunidos en Madrid, me acuerdo mucho de Franco (Battiato): «Aunque llevéis perfumes y desodorantes, sois arenas movedizas siempre hacia abajo».

