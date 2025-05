Memorias de Ábalos

Comenta Compartir

Ábalos, quiero ser tu negro. Perdona que me dirija a ti en estos términos imperativos, casi brutales, pero el tiempo apremia y no estamos para ... circunloquios. He leído que guardabas todos esos wasap para cuando escribieras tus memorias y no quiero que se me adelante ninguna Irene Lozano del montón. Yo sé poner sujeto, verbo y predicado, José Luis, pero me falta imaginación y en tu vida he encontrado un manantial de fascinantes argumentos en la mejor tradición de la literatura hispánica. Eres el nuevo Lazarillo de Tormes, un arcipreste de Hita gozosamente rodeado de lozanas andaluzas, un Calisto que ha ido colocando a sus Melibeas en respetables oficinas del Estado, un Sancho Panza con muchas ínsulas, el Buscón definitivo.

Anímate, Ábalos, no perdamos el tiempo. ¡Si hasta el pitiminí de Espinosa de los Monteros ha escrito sus memorias! ¡Un tipo cuya máxima aventura fue comerse una vez un sandwich de pepino con el té de las cinco! De Pedro Sánchez ni hablamos. Alguien que en un wasap cita a Hitchens y dice estulticia está llevando el postureo demasiado lejos: ¡yo solo quiero pájaras, petardos y tocacojones, y de ahí para arriba! Tenemos que quedar, Ábalos. Elige tú el parador y que Koldo nos traiga algo de picar mientras me vas enseñando los correos, los mensajes, los pantallazos. En tu vida no solo hay una novela; también veo una película, una serie, ¡un cómic! Pocos políticos podrían protagonizar una historieta de superhéroes a lo Marvel. Quizá Feijóo tuviera alguna oportunidad como Hombre Invisible, no lo niego, pero tú has sido durante años Hombre de Goma por el día y Antorcha Humana por las noches. A ver quién supera eso.

