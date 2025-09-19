Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Estudio de Prado del Rey. RTVE

Cerebros silvestres

A la última ·

TVE ha decidido suprimir 'El cazador de cerebros', programa de divulgación científica en La 2, y sustituirlo por otro formato «más dinámico»

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:16

Por alguna razón tal vez relacionada con los agujeros negros, TVE ha decidido suprimir 'El cazador de cerebros', programa de divulgación científica en La 2, ... y sustituirlo por otro formato «más dinámico», según reveló hace unos días su creador, el químico Pere Estupinyà. También dijo que se iban a cargar 'Órbita Laika', pero eso parece ser falso o quizá se han arrepentido cuando ya tenían la tijera en la mano. A mí me hubiera parecido lógico y hasta pertinente: esos programas que hablan de biología e incluso de matemáticas son un pestiño y además no hay manera de colocar ahí a Gonzalo Miró y a Sarah Santaolalla, que a esas horas tienen un ratito libre pero la mecánica cuántica se les atraganta un poco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  2. 2 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  3. 3

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote
  4. 4

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  5. 5

    La ciudad, llena de doctores en el mayor evento médico del país
  6. 6

    Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
  7. 7 El vídeo que muestra a dos jóvenes realizando pintadas en un muro del Albaicín
  8. 8 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia
  9. 9 Un pueblo de Granada construye 80 nuevos nichos porque se queda sin sitio en el cementerio
  10. 10 Las obras de las 69 VPO del Parque de Automovilismo arrancarán en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cerebros silvestres

Cerebros silvestres