Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rober Kennedy

Analista político

A la última ·

El otro día escuché al Kennedy malo decir que estaba harto de los expertos

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:01

Este verano he descubierto mi auténtica vocación: analista político. Es un oficio en alza y que al parecer no requiere cualificación. Los carpinteros tallan la ... madera, los fontaneros arreglan las tuberías, los laterales izquierdos corren por la banda, los analistas políticos no se sabe lo que hacen. Son el tiramisú de las televisiones, el mejillón tigre de las emisiones radiofónicas, una especie invasora con una capacidad de reproducción jamás vista en biología.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La víctima del último homicidio de Granada entró a robar hace días en la misma casa
  2. 2 La empresa fundada por tres ingenieros granadinos en la que todo el mundo quiere trabajar
  3. 3

    La opción de Paul Akouokou se diluye y pone rumbo a Zaragoza
  4. 4 El influencer granadino Pablo García anuncia que entrará al seminario: «Lo único que quiero es ser santo»
  5. 5

    Yang y Aranguren sufren amenazas verbales de un grupo de encapuchados
  6. 6

    Oficial: el Granada firma al extremo Álex Sola en propiedad
  7. 7

    El actor británico Luke Evans visita la Alhambra y pasea por el Albaicín
  8. 8

    «No todos los días ves a un tipo morirse delante de ti»
  9. 9

    La opción de Carlos Espí se diluye para el Granada
  10. 10 El importante cambio que llega a varias tiendas de Lidl de la provincia: «Granada es esencial en su futuro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Analista político

Analista político